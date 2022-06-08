احتج رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم احمد صادوق بشدة على تقليص عدد الوزراء المعنيين بجلسة الاسئلة الشفوية المقررة ليوم غد الخميس من 6 الى 2 ووصف الامر بالاستهتار فيم يستعد المجلس الشعبي الوطني للاحتفال بالذكرى الاولى لانتخابه .

قال احمد صادوق في منشور له اليوم الاربعاء على صفحته الرسمية بعنوان الى متى يستمر هذاالاستهتار ؟ ان جلسة الاسئلة الشفوية المبرمجة الخميس كانت تضم قائمة بـ 6 وزراء بعدد 30 سؤالا ثم بعد يومين تقلصت الى 4 وزارء ب 19 سؤالا و اليوم مساء'الاربعاء) تفاجئنا باقتصارها من جديد على وزيرين ب 9 اسئلة !!!

ولاحظ البرلماني انها ليست المرة الاولى التي يحدث فيها هذا الامر بل اصبحت القاعدة هي الالغاءو التاجيل والتعديل في آخر لحظة بلا ادنى اعتذار .

وتساءل ان كان المتسبب في هذا يدرك ان عشرات النواب بل المئات منهم ينتظرون دورهم في طرح الاسئلة لعدة اشهر قد تصل الى اكثر من سبعة اشهر ، رغم ان القانون يحدد مهلة شهر للإجابة ؟ في ظل معطي ان النائب صاحب السؤال يبلغ ضرورة الحضور لجلسة الاسئلة ، و منهم من يأتي من اماكن بعيدة خاصة من الجنوب و حتى من الخارج ليفاجئ بالإلغاء ؟!

و طرح البرلماني قضية استمرار غياب مجموعة من اعضاء الحكومة عن البرمجة ، متسائلا هل يعقل ان لا تتم برمجة مجموعة من الوزراء الى الان دون ان نعرف السبب ، هل هو فعلا الانشغال الدائم ام الهروب الدائم ام أن هناك اشياء اخرى تحدث في الكواليس لا نعلمها تتسبب في الالغاءات بالجملة .

و نبه الى انه لفت وزيرة العلاقات مع البرلمان لهذا الاشكال او ما أمساه "التأخر و التذبذب و الاضطراب منذ عدة اشهر ، لكن هذا السؤال هو الاخر تعرض للتأخير و لم يبرمج الى الآن .

ودعا بهذا الخصوص لتحديد المسؤوليات في هذا السلوك الذي يسبب فقدان الثقة و يتنافى مع الجدية و الالتزام

واختتم البرلماني سلسة تساؤلاته بالشكل التالي " هل اصبحت الرقابة على عمل الحكومة من خلال آلية الاسئلة الشفوية آخر اهتمام لدى المسؤولين عن هذا رغم انها احد ابرز إدوار و مهام النواب" .

ليخلص للقول "حقيقة اصبحت بيئة العمل النيابي بهذا الشكل غير محفزة ، خاصة ان جل النواب جدد ، و ان كان هناك احترام للشعب الجزائري و للنواب و للمنصب الذي يشغله المتسببون وجب التوضيح و الشفافية و الاعتذار" .



