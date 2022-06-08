

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، الأربعاء، بمقر الوزارة السفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، ايكارت توماس حيث تناول الطرفان المجهودات المبذولة من الطرفين لحل الخلاف التجاري، كما أبدى الجانبان استعدادهما التام للسعي إلى رفع حجم المبادلات التجارية وكذا الاستثمارات المربحة في إطار قاعدة رابح رابح.

واكد بيان للوزارة ان الوزير رحب بكل الشراكات التجارية والاستثمارية التي تعود بالمنفعة الاقتصادية لكلا الجانبين من جانبه ثمن السفير رئيس المفوضية الأوروبية بالإصلاحات التي تقوم بها الجزائر مؤكدا في ذات السياق أن الطرف الأوروبي مهتم بتطوير التبادل التجاري والاستثماري.