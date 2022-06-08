كشف رئيس كنفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين، عبد الوهاب زياني عن التحضير لتأسيس فدرالية جديدة لإعادة لم شمل المهنيين والمهتمين بشعبة النباتات العطرية.

وحسب بيان للكنفدرالية فان الشعبة تحتاج إلى تطوير وتنظيم ومرافقة، ما "سيمكن الجزائر من الحصول على مداخيل إضافية خارج المحروقات، ومنه تعزيز الاقتصاد الوطني."

واكد المسؤول الأول عن الكنفدرالية أن "النباتات العطرية من بين أهم الاستثمارات والمشاريع الزراعية المربحة وغير المكلفة، التي تحقق إيرادات مالية هامة وبالعملة الصعبة، في حال استثمارنا في هذا المجال خاصة التي تدخل في صناعة العطور الراقية".

كما افاد المتحدث بانه "ينبغي تخصيص الاهتمام بالصناعة التحويلية خاصة في مجال استخلاص الزيوت، في الوقت التي نستوردها من دول أخرى بأثمان مرتفعة، رغم أن الجزائر لها كل الإمكانيات للاستثمار في هذا المجال".

وأضاف زياني بأن “بعض الولايات توجد فيها أنواع كثيرة وعديدة من النباتات العطرية التي تمكننا من الحصول على مداخيل إضافية إذا نجحنا في تصديرها لدول الاتحاد الأوروبي والصين والهند".