امتثلت شركة "تويتر" لمطالب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، التي تتضمن تسليمه معلومات عن الحسابات المزيفة.

وجاء ذلك بعدما هدد ماسك بالانسحاب من الصفقة التي أبرمها لشراء موقع "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الخميس.

وتقول صحيفة "واشنطن بوست" إن الملياردير الأمريكي سيحصل على بيانات محدثة عن التدوينات التي يتم نشرها يوميا على موقع "تويتر" ويشمل ذلك نحو 500 مليون تغريدة.

وتتضمن البيانات التي سيحصل عليها ماسك الوقت الفعلي لنشر التدوينات والأجهزة المستخدمة في نشرها وبيانات عن الحسابات الخاصة بأصحابها، مشيرة إلى أن بعض الشركات تدفع مقابلا ماديا للحصول على تلك المعلومات.

يذكر أن إيلون ماسك يهدد بإلغاء صفقته للاستحواذ على "تويتر" بصورة قانونية إذا لم يتمكن من الحصول على ما يريده من معلومات يومية. ويقول إيلون ماسك إنه يشك في المعلومات التي تقدمها له الشركة وحجم مستخدميها الذين يصل عددهم إلى نحو 229 مليون مستخدم.

وبينما تقول شركة "تويتر" إن عدد الحسابات المزيفة لديها لا يتجاوز 5 في المائة من إجمالي المستخدمين، فإن إيلون ماسك يقول إنها أكبر بكثير.

ويحذر الفريق القانوني لماسك من أن أي عرقلة أو معوقات يواجهها الملياردير الأمريكي في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة والمستخدمين ستكون بمثابة خرق جوهري لبنود الصفقة بصورة تسمح بإلغائها.

ولفتت الصحيفة إلى أن "تويتر" أكدت أنها ستواصل التعاون مع إيلون ماسك لإتمام الصفقة التي تم توقيعها بينهما.

يذكر أن الحسابات المزيفة التي تحدث عنها ماسك هي حسابات "روبوتية" لا تتبع أي إنسان وهي مصممة للرد الآلي على الرسائل أو إرسال رسائل أو المشاركة في نقاشات سياسية بردود معينة للتأثير على باقي المستخدمين في اتجاهات سياسية معينة. ومثلت هذه الحسابات نقطة خلافية بين إيلون ماسك وشركة "تويتر" خاصة فيما يتعلق بالعائد المالي الخاص بها وعلاقته بدخل الشركة.