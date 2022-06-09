أفادت وسائل إعلام بريطانية، صباح اليوم الخميس، بارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 12 بالمائة خلال ساعات قليلة، وذلك بعد انفجار في أحد أكبر مصانع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.

وذكرت شركة "ICE"، المتخصصة بالاقتصاد والبورصة والأسعار، أن سعر الغاز في أوروبا اقترب من حافة الـ 1000 دولار لكل 100 متر مكعب أي بزيادة 12 بالمائة.

وافتتحت جلسة التداول فوق 970 دولارًا، وبلغ الحد الأقصى لسعر العقود الآجلة لشهر جويلية نحو 990 دولارًا أي زيادة بنحو 12.7 بالمائة في الدقائق الأخيرة.

وشهدت أسعار الغاز في أوروبا قفزة حادة بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، فإذا كان السعر التقديري لأقرب العقود الآجلة في 23 فيفري 1038.6 دولار لكل ألف متر مكعب، فقد قفز في 24 فيفري بنسبة 50 بالمائة تقريبًا إلى 1555.5 دولار.

ولكن بعد ذلك شهدت الأسعار انخفاضا مستمرا، وتم تثبيت الحد الأدنى لسعر التسوية لمدة شهرين في 25 أفريل عند 1027.1 دولار لكل ألف متر مكعب (-1.1بالمائة بحلول 23 فيفري). بعد ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للغاز مرة أخرى لتصل إلى 1.370 دولار لكل ألف متر مكعب. وارتبط الارتفاع الحاد الجديد في عروض الأسعار بتعليق شحنات "غازبروم" إلى بولندا وبلغاريا بسبب رفضهما دفع ثمن الغاز بالروبل.