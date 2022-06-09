كشفت بيانات خاصة بفيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، أن حصيلة المصابين تجاوزت 530 مليون مصاب في حين تخطى عدد الوفيات 6 ملايين حالة وفاة.

جاء ذلك وفقا لآخر الإحصائيات خلال الشهر الجاري، التي ترصدها المواقع المتخصصة في رصد تطورات الوباء حول العالم وحصيلة المصابين والوفيات.

ورغم تفاوت الإحصاءات الخاصة بكورونا بين المواقع البحثية المختصة التي ترصدها، إلا أن جميعها تشير إلى تخطى حصيلة المصابين الـ 530 مليون إصابة، إضافة إلى أكثر من 6 ملايين حالة وفاة.

فبينما يشير موقع "وورلد ميتر" إلى أن إصابات كورونا وصلت إلى نحو 538 مليون إصابة، يقول موقع جامعة "جونز هوبكنز" أنها نحو 533 مليون إصابة.

وبحسب إحصائيات "جونز هوبكنز" فإن الفترة منذ أمس حتى صباح اليوم الخميس، شهدت تسجيل نحو 44 ألف إصابة. وفيما يتعلق باللقاحات فإن آخر حصيلة خاصة بما تم توزيعه من لقاحات حول العالم تشير إلى أنها تجاوز 11 مليار ونصف المليار جرعة لقاح.