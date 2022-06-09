أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف بآسيا الجنوبية والوسطى وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث، طارق محمود أحمد، أنه أجرى مباحثات "مثمرة للغاية" مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال اللورد طارق محمود في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل وزير الخارجية، "أجرينا محادثة مثمرة للغاية حول القضايا الثنائية لتوسيع الشراكة بين البلدين والنظر أيضا إلى كيفية توسيعها على نطاق أكبر لتشمل كل المنطقة في إطار الصداقة والشراكة التي تجمع البلدين ايضا".

وقال الوزير البريطاني، أن المحادثات بين الجانبين سمحت بالاستماع إلى انشغالات الطرفين وتشاركنا وجهات نظر كل منا.

وأبرز إن زيارته إلى الجزائر تهدف إلى دعم الشراكة مع دول شمال إفريقيا وإثراء التعاون بين بريطانيا والجزائر وأيضا تطبيق الالتزامات المشتركة بين الجانبين حول الأهداف المشتركة لترقية عدد من المجالات على غرار قطاع التعليم إلى جانب بحث التحديات العملية التي تواجهها المنطقة.