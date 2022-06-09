أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في تعليمة جديدة (رقم 1797) موجهة للجمعيات الأعضاء صادرة بتاريخ السابع جوان 2022، عن اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للتعامل في الفيفا، وفق ما جاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وفي هذا الصدد تم تعديل المادة 9 من النظام الأساسي للفيفا لاستيعاب ثلاث لغات رسمية جديدة ـ العربية والبرتغالية والروسية ـ إلى جانب الألمانية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

وعملا بذلك، أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا"، أعضاءه أن كافة الوثائق الرسمية من محاضر وتعليمات ولوائح وقرارات ومراسلات ستنشر باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية مرفقة بترجمات إلى الألمانية والعربية والبرتغالية و/أو الروسية كلما اقتضت الضرورة لذلك.

للعلم، إضفاء الطابع الرسمي على اللغة العربية صُودق عليه في 31 مارس المنصرم خلال أشغال المؤتمر السابع للفيفا المنعقد بالدوحة (قطر) وقد سوغ لذلك بـ: "رؤية الفيفا الرامية لجعل كرة القدم عالمية فعلا بتمكين الهيئة من التواصل مباشرة مع مجتمع كرة القدم المتنامي".

ويهدف اعتماد لغات رسمية جديدة إلى تمكين المزيد من الاتحادات الأعضاء والأطراف الفاعلة من الولوج بسهولة إلى المعلومات المتعلقة بعمليات ونشاطات الفيفا وبالتالي تحسين الفهم والتعاون الدوليين.

كما تلفت الفيفا إلى أن تطبيق هذا التعديل سيكون محدودًا فيما يتعلق بالأحكام المحددة لقانون الانضباط للهيئة الكروية، ومدونة الأخلاقيات والقواعد الإجرائية لمحكمة كرة القدم".