قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إنه يجب على كييف التوقف عن تأخير عملية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأكد لافروف أنه يتوجب على كييف التخلي عن الخطاب العسكري والتركيز على التسوية السياسية.

ووفقا للافروف فإن العسكريين الروس يعلنون عن ممرات آمنة يمكن لأي سفينة تحمل حبوبا استخدامها بدون التعرض لأي تهديد، أو التي تنتظر في موانئ البحر الأسود، لكن شريطة أن يقوم الأوكرانيون بإزالة الألغام من السواحل الخاضعة لسيطرتهم.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني: "أعتبر محاولات الزملاء الأتراك إقناع كييف بضرورة التوقف عن إطالة هذه العملية أمر إيجابي للغاية. آمل أن يدرك الأوكرانيون أنه لا بديل عن حل هذه القضية على هذا الأساس على وجه التحديد".