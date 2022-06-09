هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، نادي شباب بلوزداد بمناسبة إحرازه لقب البطولة الجزائرية لموسم 2021-2022 وذلك في رسالة تلقاها الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وجاء في فحوى التهنئة: "هذا اللقب لم يكن ليتحقق لولا العمل الجاد والشغف والتفاني من جانب الفريق بأكمله، حق للجميع في النادي أن يفخروا به.

كما كلف رئيس "الفيفا" رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم المستقيل من منصبه، بنقل تهانيه لكل من شارك في هذا النجاح الكبير.

كما أردف رئيس الفيفا: "بالنيابة عن مجتمع كرة القدم بأكمله أغتنم هذه الفرصة أيضًا لأشكركم واتحادكم على مساهمتكم في تطوير وازدهار كرة القدم في الجزائر وإفريقيا".

وختم: "كما أتطلع إلى ملاقاتكم مجددا قريبًا راجيا أن تتقبلوا، سيدي الرئيس، تأكيد مشاعري الصادقة".