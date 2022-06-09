طمأن الدولي الجزائري، آدم وناس جماهير المنتخب الجزائري التي انتابها الخوف من تعرضه لإصابة خلال لقاء تنزانيا بالعاصمة دار السلام.

ولم يكمل لاعب نابولي الإيطالي، المباراة بعدما تم تعويضه مع بداية الشوط الثاني باللاعب محمد أمين عمورة، وذلك ما فتح الباب أمام التأويلات لدى المتابعين.

وكتب وناس عبر صفحته الرسمية على إنستغرام: " لا توجد إصابة، الحمد لله كل شيء بخير، شكراً على رسائلكم، موعدنا الأحد"، في إشارة منه إلى تواجده ضمن المجموعة بمناسبة المواجهة الودية أمام المنتخب الإيراني الذي سيلعب في العاصمة القطرية الدوحة.