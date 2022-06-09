اقتحمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، وقامت بجولات داخله في وجود قوات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن المجموعات تضم عشرات المستوطنين الصهاينة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ولفتت الوكالة إلى أن قوات الشرطة الصهيونية كانت تقوم بحماية المستوطنين أثناء اقتحام باحات المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن الاقتحام جرى من جهة باب المغاربة.

وأوضحت الوكالة أن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى.

يذكر أن المسجد الأقصى يتعرض لعمليات اقتحام يقوم بها المستوطنون صباحا ومساء بصورة شبه يومية.