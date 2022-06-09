أعلن نادي فالنسيا الإسباني، أن الإيطالي جينارو غاتوزو سيتولى تدريب الفريق خلال الموسمين المقبلين وذلك حتى جوان 2024، بحسب ما أفاد النادي في بيان اليوم الخميس.

وسيحل غاتوزو (44 عاماً) بدلاً من خوسيه بوردالاس المقال الأسبوع الماضي قبل عام من انتهاء عقده، بعدما أنهى فالنسيا موسمه بالدوري الإسباني في المركز التاسع، فيما فشل في رفع الكأس المحلية بخسارته في النهائي أمام ريال بيتيس بركلات الترجيح.

ويأتي تعيين غاتوزو بعد عشرة أيام من إقالة رجل الأعمال السنغافوري من أصول هندية أنيل مورثي من منصب نائب نادي رئيس فالنسيا الذي تعرض لانتقادات في الآونة الأخيرة.

واحتج مشجعو فالنسيا الموسم الماضي على إدارة النادي ومالكه السنغافوري بيتر ليم، فيما نُشرت تسجيلات صوتية لمورثي انتقد فيها ليم وهدد بتدمير سمعة لاعب خط الوسط كارلوس سولير إذا رفض الأخير توقيع عقد جديد.

ويعود اللقب الأخير لفالنسيا في الدوري الإسباني إلى عام 2004 حين توج به للمرة السادسة في تاريخه. وكان بوردالاس (58 عاماً) استلم مهمة الإشراف على الفريق في صيف 2021 خلفاً لخافي غراسيا.