في إطار اختبار مخطط تنظيم النجدة الولائي أشرف اليوم جهيد موس والي الولاية على المناورة الافتراضية التي كانت الإقامة الجامعية بالكوالة مسرحا لها بحضور اللجنة الأمنية ومسؤولية مختلف المؤشرات.

المناورة كانت مركبة تتمثل في تمرين محاكاة يتمثل في زلزال ضرب بلدية المدية مما يستدعي التدخل السريع والفعال للوحدة الرئيسية ووالوحدات العملياتية القريبة من مكان التدخل وكذا فرق التدخل في الأماكن الحضرية M'USAR والفرق الأخرى المتخصصة (GRIMPE)، الفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة (وهذا من أجل القيام بعملية البحث والاستطلاع ثم الإنقاذ والإسعاف.

ومن أجل التصعيد في التمرين تم ادراج حريق بغابة مجاورة. كل هذه التمارين تدخل في إطار الاختبار الجيد للقدرات والإمكانيات المادية واللوجيستية لمختلف المتدخلين ومدى جاهزية مختلف المقاييس.

ويبقى الهدف الرئيسي من هذا التمرين هو اختبار مخطط تنظيم النجدة الولائي وكذا تعزيز التنسيق بين مختلف المقاييس والوقوف على مدى جاهزيتهم في مواجهة الكوارث، أين يتخلل هذا التمرين زيارة والي الولاية رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي واللجنة الأمنية والسلطات المدنية لمركز القيادة العملياتي ومختلف نقاط المناورة.