أكد المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء فيصل بن طالب اليوم الخميس، إن التعديل الجديد في المرسوم التنفيذي المتعلق بالتغطية الاجتماعية للعمال غير الأجراء جاء بامتيازات جديدة للمشتركين في الصندوق لم تكن متضمنة في المرسوم السابق 15 289.

وقال بن طالب لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، إن من الامتيازات الجديدة التي يمنحها المرسوم للمشتركين وبصفة خاصة تعميم الدفع بالتقسيط لكل المشتركين من المهن المختلفة إضافة إلى ضمان استفادة ذوي الحقوق من رأس مال الوفاة بناء على احتساب أفضل عشر سنوات للمشترك، كما يضمن التغطية الاجتماعية بدءا من تاريخ البداية الفعلية للنشاط على عكس ما كان معمولا به سابقا، حيث كان المشترك في الصندوق يدفع الاشتراك بدءا من تاريخ فتح السجل التجاري.

وأضاف بن طالب إن المرسوم يعالج كثيرا من الاحتياجات التي بينتها دراسة قام بها الصندوق لمختلف الشكاوى التي قدمها المشتركون كما أن التعديل الذي أدخل على المرسوم 28915 جاء تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية في مجال التغطية الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع عدد المؤمن لهم اجتماعيا.

وأوضح بن طالب أن قيمة مصاريف الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء قدرت بـ 3500 مليار سنتيم منذ جانفي 2022 إلى يومنا هذا، معتبرا أن هذا الرقم يعكس نشاطا اقتصاديا هاما يدل بوضوح أن الخطة الاقتصادية التي رسمها رئيس الجمهورية ووعد بتجسيدها تأتي بثمارها في الميدان كما إنه وعلى خلاف الكثير من الدول بينت هذه الخطة الاقتصادية أن الجزائر تجاوزت مرحلة كورونا وما بعدها بعافية اقتصادية لم تعرفها كثير من الدول.

وقد وصل عدد المشتركين في الصندوق إلى غاية يوم أمس الأربعاء 600 ألف مشترك ما يضمن حماية اجتماعية لأكثر من مليون شخص من ذوي حقوق المشتركين. وأكد بن طالب أن الفرق بين ماي 2021 وماي 2022 يتمثل في 100ألف مشترك جديد إضافة إلى 62 ألف منتسب، داعيا المشتركين إلى دفع اشتراكاتهم قبل تاريخ 30 جوان الجاري تجنبا للغرامات الناتجة عن التأخر.