أدانت محكمتا الشلف وتنس، شخصين ضبطا في حالة تلبس بالمساعدة في الغش لتلاميذ امتحانات شهادة التعليم المتوسط.

وحسب بيان صحفي صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة الشلف فإنه أمر مصالح الأمن بفتح تحقيق حول بلاغ من مسؤول مركز امتحان لشهادة التعليم المتوسط بالشلف، حول ضبط تلميذ (ب.ع) يقوم بالغش في مادة الفرنسية بمساعدة فتاة المدعوة (ب.خ) خارج المؤسسة حيث تم توقيفهما وتقديمهما إلى النيابة التي أمرت بإحالة ملفيهما إلى قاضي الجنح والأحداث في إطار المثول الفوري حيث تم سماع التلميذ القاصر بحضور والده قبل تسليمه له من طرف قاضي الأحداث، فيما تم الحكم بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا وغرامة مالية بمبلغ 100 ألف دينار نافذة، ضد الفتاة التي ساعدت التلميذ القاصر في الغش بواسطة هاتفها النقال من خارج المتوسطة بتهمة جنحة المساس بنزاهة الامتحانات بالغش وتسريب مواضيعها، في نفس السياق أمر قاضي الجنح بمحكمة تنس بإيداع فتاة تدعى (ق.ف) الحبس المؤقت مع تأجيل جلسة محاكمتها بعدما ضبطت في حالة تلبس في مساعدة تلميذة على الغش لحل أسئلة امتحان الفرنسية بمركز امتحان ببلدية بوزغاية، وحسب بيان صحفي للنيابة بمحكمة تنس فقد تم تسليم التلميذة القاصر إلى والدها بعد سماع أقوالها من طرف قاضي الأحداث في محضر رسمي .