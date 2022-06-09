دعت الفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم اليوم الخميس المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و65 سنة للتبرع بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمتبرعين بالدم المصادف لـ 14 جوان من كل سنة.

وتم توجيه هذا النداء بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم إلى جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 65 سنة ويتمتعون بصحة جيدة "تلبية لنداء القلب بغية التبرع بالقليل من دمهم" .

وحسب ذات المصدر فإن هذه المبادرة الطيبة "ستعيد الأمل والبسمة للأشخاص الذين هم بحاجة إليه كما تعد أفضل صدقة يمكن تقديمها لمريض بمناسبة هذا اليوم". وقد طمأنت الفيدرالية المتبرعين بالدم بأن العتاد المخصص لأخذ عينات الدم "يستعمل لمرة واحدة ومعقم وبالتالي لا داع لأي مخاوف من هذا الجانب".