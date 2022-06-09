أجرى الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، محادثات ثنائية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بمقر رئاسة الجمهورية.

وأكد الرئيس تبون، إن الجزائر تتقاسم مع جمهورية فنزويلا رصيدا ثريا من العلاقات التاريخية التي يطبعها الدفاع عن القضايا العادلة وحقوق الشعوب المتطلعة للحرية.

وقال الرئيس تبون، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الرئيس الفنزويلي مادورو، أن ملف القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية أهم ما تطرقت إليه المحادثات.

من جانبه أشاد الرئيس الفنزويلي بموقف الجزائر ودفاعها التاريخي من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وأكد الرئيس الفنزويلي، إن البلدين يشتركان في تاريخ بطولي ويتقاسمان نفس الرؤية لعالم جديد.