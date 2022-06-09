أهدى اليوم الخميس، العدّاء أمين بوعناني الجزائر ميدالية ذهبية في نهائي 110متر حواجز رجال، بزمن قدر ب 13 ث و26 ج برقم قياسي وطني جديد (في انتظار تأكيد سرعة الرياح) قاطعا بذلك تأشيرة التأهل، للبطولة العالمية لألعاب القوى "أوريغون الولايات المتحدة الأمريكية المزمع إجراؤها بداية من الخامس عشر جويلية وإلى غاية الخامس والعشرين من الشهر ذاته. للتذكير، فإن تتويج بوعناني جاء خلال البطولة الإفريقية لألعاب القوى "أكابر" و"كبريات" والمقامة بدولة جزر الموريس إلى غاية الـ 12 من جوان الجاري.

للتذكير فإن الجزائر، ممثلة بأربعة رياضيين وهم: أمين بوعناني، عبد المالك لهولو، مولى سليمان وأخيرا رمزي عبد النور.