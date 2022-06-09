هنأت اليوم الخميس، المديرية العامة للأمن الوطني، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف بفريق لوغانو السويسري محمد الأمين عمورة الذي بصم عشية أمس على أول هدف له مع " الخضر".

وجاء عبر الصفحة الرسمية للشرطة الجزائرية: " الأمن الوطني فخور بعمورة،، المديرية العامة للأمن الوطني، تهنئ اللاعب الدولي المحترف محمد الأمين عمورة، ابن مدرسة أمن ولاية جيجل سابقا، على تألقه وتسجيله أول أهدافه مع المنتخب الوطني.

للإشارة، اللاعب الدولي محمد الأمين عمورة، هو خريج مدرسة أمن ولاية جيجل للفئات الشبانية لكرة القدم، التي تحصل معها على أولى ألقابه، كأس الجزائر للفئات الشبانية خلال الموسم الرياضي 2012-2013.