وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة تحسبا لخوض المواجهة الودية ضد منتخب إيران، هذا الأحد.

وترأس البعثة الجزائرية المناجير العام، جهيد زفزاف، فيما كان في استقبال "الخضر" بمطار الدوحة الدولي سفير الجزائر في دولة قطر، إضافة إلى أفراد من أعضاء الجالية الجزائرية.

وكان أشبال الناخب الوطني، جمال بلماضي، قد حققوا أمس فوزهم الثاني في تصفيات كأس إفريقيا 2023، وذلك على حساب تنزانيا بهدفين دون مقابل بدار السلام.

ومن المنتظر أن يمنح بلماضي خلال هذه المواجهة فرصة أكبر للعناصر الجديدة الملتحقة بالمنتخب، وفق ما صرح به في الندوة الصحفية التي سبقت انطلاق التربص.