من المنتظر أن يجتاز أكثر من 6 آلاف محبوس امتحان شهادة البكالوريا هذا العام، وفق ما كشفت وزارة العدل.

وجاء في بيان ذات الوزارة "يشرف أسعيد زرب المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على إعطاء إشارة انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، وذلك يوم الأحد 12 جوان 2022، بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل المنيعة، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا 08:00سا".

وأضاف البيان "سيجتاز المحبوسون عبر التراب الوطني امتحانات شهادة التعليم البكالوريا بـ47 مؤسسة عقابية معتمدة كمركز امتحان تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات".

وفي هذا الإطار تم تسجيل خلال الموسم الحالي 6100 محبوس للمشاركة في امتحانات شهادة البكالوريا، منهم 5953 رجال و147 نساء، موزعين على 06 شعب، حسب ما نقل بيان الوزارة.