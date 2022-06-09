حقق المنتخب الإثيوبي مفاجئة من العيار الثقيل، اليوم الخميس، بعد إطاحته بنظيره المصري (2-0) في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وقدم وصيف بطل إفريقيا أداءً سيئاً في المقابلة، وخاصة في الشوط الأول الذي كلفه تلقي هدفين سجلهما هوتيسا وبيكيلي (21 و39).

وهذا الفوز الأول لإثيوبيا بعد خسارتها في الجولة الأولى أمام مالاوي فيما تلقت مصر خسارتها الأولى بالتصفيات بعد الفوز على غينيا بالجولة الأولى أيضاً.

وتعتبر هذه الخسارة الأولى للفراعنة تحت قيادة مدربهم الجديد إيهاب جلال الذي استلم مهمته بعد الخسارة من السنغال في ملحق التأهل إلى كأس العالم.