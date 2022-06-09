كشفت وسائل إعلام إسبانية عن الخسائر المتوقعة للاقتصاد الإسباني جراء قرار الجزائر، أمس الأربعاء، تعليق معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين إضافة إلى تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا اعتبارا من 09 جوان 2022.

وأكدت صحيفة "ذا أوبجيكتيف" أن تغيير الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية الذي أكده رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، أمس الأربعاء في مجلس النواب، يمكن أن يكون له تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية مع الجزائر التي تتجاوز فاتورة التجارة الخارجية معها 6 مليار يورو.

وحسب ذات المصدر فإن أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن معهد التجارة الخارجية الإسباني تشير إلى أنه في عام 2020 بلغت الواردات 2.511 مليار يورو، في حين بلغت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر 1.916 مليار يورو. ومع ذلك، فهو عام لا يمثل صورة موثوقة بسبب وباء كورنا، لذلك سيكون من المناسب اعتبار عام 2019 كمرجع عندما وصلت الواردات إلى 3.852 مليار يورو والصادرات إلى 2.906 مليار يورو.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الخامسة في قائمة الموردين للجزائر في عام 2020، بعد الصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا. وفي الوقت نفسه، تعد إسبانيا ثالث عميل للجزائر في نفس العام بعد إيطاليا وفرنسا.

من جهتها كشفت صحيفة "الباييس" أن فتح حكومة بيدرو سانشيز لأزمة دبلوماسية مع الجزائر يهدد بالتأثير على الاقتصاد المحلي، معتبرة أن قرار الجزائر بمعاقبة مدريد يهدد بخسارة 3 مليارات يورو تقريبا من الصادرات الإسبانية نحو الجزائر.

ونقلت نفس الصحيفة حالة من القلق لدى بعض أرباب العمل، في حين تقوم شركات إسبانية بالاتصال بعملائها الجزائريين لتقييم الوضع –وفق المصدر-.