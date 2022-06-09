أعلن وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء، اليوم الخميس، عن الالتماسات في قضية الاحتيال على الطلبة الجزائريين في أوكرانيا، الذي يتورط فيها بعض "المؤثرين" على مواقع التواصل الاجتماعي.

والتمست النيابة 8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، صاحب شركة "فيوتير غايت"، أسامة رزاقي، و5 سنوات سجنا نافذا في حق سيف الدين رزاقي ومحمد الأمين حمودة.

كما التمس وكيل الجمهورية 3 سنوات سجنا لسعاد عمارة وعامين حبسا نافذا للسكريرتين جبالي لينا ونجاة طايبي.

فيما يخص ما يسمى بـ"المؤثرين" التمست النيابة العامة عام حبس نافذ ومليون دج غرامة في حق المتهمين نوميديا لزول، بوجملين فاروق (ريفكا) وأبركان محمد (ستانلي).