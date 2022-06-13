كشفت مصادر عليمة من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أنه تم إعادة بعث الأشغال بكل من مشروع 1327 ومشروع 488 مسكن صيغة البيع بالإيجار بولاية بومرداس بعد أن عرفا تأخر بسبب التقاعس والتماطل في الأشغال من طرف الشركة المكلفة بالانجاز المسماة بـ ETTRB .

وأضاف ذات المصدر بأنه تم الإنطلاق الفعلي بوتيرة عالية بعد استكمال جميع الإجراءات المعمول بها فيما سيتم رفع باقي العراقيل التي سببتها مؤسسة الإنجاز بسبب عدم احترامها لدفتر الشروط المتفق عليه، خلال الأيام القليلة القادمة بكل من موقع 912 و 588 و 412 صيغة البيع بالإيجار بولاية بومرداس. وتشير مصادرنا، بأنه سيكون لها إشراف مباشر ومتابعة دورية للأشغال من اجل الانتهاء منها في الآجال المحددة.