أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الجمعة، عن تغيير في برنامج حركة سير القطارات على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائرـ البليدةـ العفرون، يوم غد السبت بسبب أشغال صيانة السكة.

وجاء في بيان للشركة عبر صفحتها على الفايسبوك " تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها الكرام، بأن حركة سير القطارات على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائرـ البليدة ـ العفرون، ستعرف تغييرا في برنامج بعض الرحلات يوم السبت 11 جوان 2022، وهذا راجع لأشغال صيانة السكة الحديدية وتجديد الحصى والبلاصت ".

وأضاف نفس المصدر إن تغيير سيمس موعد انطلاق بعض القطارات من محطة العفرون حسب الجدول المبيّن أدناه، كما أن بعض القطارات ستنطلق وتتوقف استثناءً هذا (السبت 11 جوان 2022) في محطة البليدة، وذلك حسب الجدول المبين أدناه.

وأكدت السكك الحديدية إن حركة سير قطارات الضاحية ستستأنف بشكل عادي على مستوى هذا الخط ابتداءً من يوم الأحد 12 جوان 2022، مقدمة في نفس الوقت اعتذاراتها للزبائن عن أي إزعاج ناجم عن هذه الأشغال.