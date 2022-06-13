توفي سبعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرين في حوادث مرور وقعت ليلة الخميس إلى الجمعة بالطرق الوطنية والسيار شرق غرب عبر أربع ولايات.

وأفادت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة اليوم الجمعة إن وحدتها الثانوية بدواودة تدخلت في حدود الساعة الثانية واثنين وأربعين دقيقة (02:42) بعد منتصف ليلة البارحة، لأجل حادث مرور ناجم عن انحراف سيارة واصطدامها بعمود إنارة واحتراقها على مستوى الطريق السريع فوكة اتجاه دواودة أمام حي 2000 مسكن عدل، ببلدية ودائرة فوكة.

وأوضحت ذات المصالح إن الحادث خلف ضحيتين متفحمتين داخل السيارة لفظتا أنفاسهما في عين المكان حيث تم نقل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة.

وفي ولاية المدية تخلت إسعافات الحماية المدنية ببوغزول، إثر حادث مرور مميت تمثل في اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 وبالضبط عند المدخل الشمالي لبلدية بوغزول التابعة إقليميا لدائرة الشهبونية.

الحادث خلف وفاة شابين في عين المكان ببلغان من العمر 27 و37 سنة تم تحويل جثتيهما إلى مستوصف بحة ببوغزول.

وسجلت ولاية غرداية حادث مرور بالطريق الوطني رقم 107 في شطره الرابط بين بلديتي بريزينة في ولاية البيض ومتليلي بولاية غرداية أسفر عن وفاة شخص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم مع جثة المتوفي إلى المؤسسة الصحية المحلية.

من جهتها سجلت ولاية معسكر حادث مرور مميت بالطريق السيار شرق غرب بالضبط بلدية بوهني اتجاه وهران خلف وفاة شخصين.