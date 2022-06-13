يقوم وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، بزيارة عمل إلى جمهورية النيجر الشقيقة لبحث فرص الشراكة التي يمكن إقامتها بين البلدين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه في إطار التعاون الثنائي الجزائري -النيجيري مجسدا في اسمي معاني التضامن مع دول الجوار يقوم وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد مرفوقا بوفد هام يتكون من إطارات الإدارة المركزية والمدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية وخبراء في عدة تخصصات، بزيارة إلى جمهورية النيجر الشقيقة لبحث فرص الشراكة التي يمكن إقامتها بين البلدين.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الصحة البروفيسور بن بوزيد بنظيره النيجيري خلال هذه الزيارة التي تدوم يوما كاملا، حيث سيتباحث الطرفان سبل توسيع وتعزيز مجالات التعاون في قطاع الصحة وفق ما يخدم مصلحة البلدين، يضيف البيان.

كما سيشكل اللقاء فرصة للبروفيسور بن بوزيد لتجديد استعداد الجزائر لاستكمال مشاريع التعاون والشراكة المقرر إقامتها بين الطرفين وفق الاتفاقية المزمع عقدها من خلال نقل الخبرات الطبية الجزائرية إلى هذا البلد الشقيق.

وستشهد هذه الزيارة أيضا تقديم مساعدات طبية قررت الجزائر إرسالها لجمهورية النيجر تتمثل في تجهيزات وعتاد ومستلزمات طبية وأدوية.