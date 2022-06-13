تدخلت صباح اليوم الجمعة وحدات الحماية المدنية لولاية تيبازة لإنقاذ أربعة غرقى أحدهم متوفي وآخر مفقود بشاطئ المخيمات بشنوة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك ، إن وحدة شنوة مدعمة بوحدة البحرية " القرن الذهبي" تدخلت صباح هذا الجمعة في الساعة الثامنة ودقيقة واحدة (08:01) لإنقاذ وإسعاف أربعة غرقى من كلا الجنسين في المكان المسمى شاطئ المخيمات بشنوة.

وأضاف نفس المصدر إنه يوجد من بين الغرقى متوفي واحد في عين المكان وآخر مفقود ما تزال عملية البحث متواصلة بشأنه فيما وجد اثنان في حالة إرهاق حيث تم نقل الضحايا إلى مستشفى تيبازة.