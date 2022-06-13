كشف تقرير فرنسي، عن القائمة المثالية للاعبين المتواجدين في نهاية عقدهم مع أنديتهم، إذ يمثلون أفضل الصفقات المتاحة في سوق الميركاتو، إذ لن تضطر الفرق الراغبة في ضمهم إلى صرف العديد من الأموال.

ومع اقتراب، انطلاق فترة الميركاتو الصيفي، لم تفصل العديد من العناصر في وجهتها المستقبلية.

وحسب موقع " 10سبور" الفرنسي، فإن كل من الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، غيسلان كونان، جاسونديناير، عادل رامي، بوراز يالمز ويوسف بلايلي يعدون من الصفقات الرابحة المتاحين حاليا، ناهيك على أن أنهم متواجدون دون أي التزام.

ووفق المصدر ذاته، فإن بلايلي لديه العديد من العروض في أوروبا، حيث استبعد موقع"7/7" بقاءه مع بريست، فنسبة مواصلته باتت ضئيلة.