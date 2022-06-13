قال مدرب مولودية وهران، عبد القادر عمراني أن جمال بلماضي كان موفقا في خياراته خلال مواجهتي أوغندا وتنزانيا، خاصة عقب الفترة الصعبة التي مر بها الجميع عقب خيبتي نهائيات أمم إفريقيا وكأس العالم 2022.

وأكد عمراني الذي أشرف على العديد من الفرق في الجزائر وخارجها:" في الفترة والظروف التي مر بها المنتخب الوطني، أعتقد أن مدرب آخر يستقيل من منصبه، ما فعله بلماضي أمر شجاع يسحب له، لقد نجح في إعادة الروح المعنوية للاعبين".

وفي تصريحات إذاعية صباح اليوم الجمعة، لبرنامج " استديو الكرة" واصل عمراني الحديث وأضاف:" ما يحدث الآن على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جعل المستوى جد ضعيف بالهيئة الكروية، مع احترامي للأشخاص بما فيهم المسؤولين".

وختم:" لو غادر بلماضي لكانت الأزمة، كنا مقبلين على التصفيات، مع من سيتعامل؟ بلماضي؟ في حال مغادرته كذلك من سيكون خليفته ،، إلخ ؟ بقاءه سمح لنا بالخروج من هذا المشكل الفني والتركيز سيكون منصبا فقط على المجموعة".