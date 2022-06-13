يشارك وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اليوم الجمعة في اجتماع ثلاثي يجمع وزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا، في إطار جهود التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث حول الأزمة في ليبيا وقضايا مشتركة.

ويلتقي لعمامرة مع نظيره التونسي عثمان الجرندي ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية للدولة الليبية نجلاء المنقوش، وأفاد بيان للخارجية التونسية إن الاجتماع "يأتي ترجمة لحرص الدول الثلاث على تطوير العلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون إضافة إلى تبادل الرؤى وتنسيق المواقف حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية الراهنة وما تطرحه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية".

وسيتم خلال الاجتماع استعراض تطورات الأزمة في ليبيا وآفاق الحل السياسي بدعم من الجزائر وتونس، إضافة إلى "المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التنمية المندمجة والمتضامنة ومكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة وقضايا الأمن الغذائي والطاقوي والبيئي التي تفرض نفسها في ظل المستجدات الدولية الراهنة".