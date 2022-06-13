تمكنت مصالح أمن ولاية برج باجي مختار بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين من وضع حد لنشاط جماعة، في قضية تتعلق بالتهريب الماس بالاقتصاد الوطني مع إنشاء وإعداد مخازن معدة للتهريب.

وتعود حيثيات القضية إلى معلومات وردت إلى ذات المصالح مفادها قيام أشخاص باتخاذ مستودع بأحد أحياء المدينة مكانا لتخزين مادة الوقود من أجل التهريب، وبعد التنسيق مع مختلف الشركاء الأمنيين للولاية، تم وضع خطة عمل محكمة وبناء على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة برج باجي مختار تم مداهمة المكان السالف الذكر، حيث لاذ أصحابه بالفرار وتم حجز شاحنة من الحجم الكبير تجر صهريج ممتلئ عن أخره بسعة 27000 لتر من مادة المازوت، كما تم حجز 200 برميل سعة 200 لتر، ودراجة نارية يستغلها أفراد الشبكة في عملية تهريب مادة المازوت.

وبعد التحريات التي قامت بها عناصر المصلحة المحققة وبالاستعانة بالوسائل التقنية تمكنت من تفكيك وتوقيف عناصر هذه الشبكة المتكونة من 06 أشخاص، تم توقيف 05 أشخاص، كما تم تحديد الشخص السادس الذي هو في حالة فرار، بالإضافة إلى استرجاع مبلغ مالي قدره 160 مليون سنتيم يعتبر كعائدات تهريب مادة المازوت.