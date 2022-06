Le ministre des Affaires étrangères, RamtaneLamamra, participe ce vendredi à une réunion tripartite qui réunit les ministres des Affaires étrangères de l’Algérie, de la Libye et de la Tunisie dans le cadre des efforts de consultation et de coordination des trois pays sur la crise en Libye et les questions communes.

Lamamra rencontrera son homologue tunisien, Othman Jarandi et libyenne, NajlaMangoush. Selon un communiqué du ministère tunisien des AE, la réunion "traduit la volonté des trois pays à développer leurs relations et à explorer de nouvelles perspectives de coopération, ainsi qu’à échanger leurs idées et à coordonner leurs positions sur toutes les questions internationales et régionales actuelles.