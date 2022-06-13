تمكن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بالمشرية، من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم بسرقة الكوابل الكهربائية النحاسية.

وقد تمت العملية بناء على شكوى من مصالح بلدية المشرية، مفادها سرقة كوابل نحاسية ملك للبلدية، وبعد التحقيق والتحري تعرف عناصر الشرطة على أربعة أشخاص مشتبه فيهم في السرقة تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة كانوا بصدد نقل المسروقات على متن مركبة سياحية كانت تستعمل في السرقة والتنقل، وقد مكنت العملية من استرجاع الكوابل المسروقة وحجز معدات ووسائل التقطيع والمركبة المستعملة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وأحيلوا بموجبه على الجهات القضائية المختصة إقليميا.