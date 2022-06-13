توفي ليلة أمس الخميس بمستشفى الدويرة الشاب عبد القادر البالغ من العمر 30 سنة الذي حاول الانتحار حرقا بمادة البنزين الأحد الماضي ببلدية بنهار شمال شرق الجلفة، احتجاجا على المطالبة بمنحه رخصة حفر بئر ارتوازي من أجل مزاولة نشاطه الفلاحي حسب مصادر "الخبر".

وذكرت ذات المصادر، أن الشاب عبد القادر قزيزات، وهو متزوج وأب لطفلين، قد لفظ أنفاسه ليلة أمس الخميس بالمستشفى الدويرة بالعاصمة متأثرا بحروق بليغة صارعها لمدة خمسة أيام، رغم العناية الطبية المركزة التي وفرت له.

من جهتها مصالح الأمن فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.