اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات والتدابير على مستوى كافة التراب الوطني، خلال فترة امتحانات شهادة البكالوريا المقررة ابتداء من يوم الأحد المقبل، تهدف إلى "ضمان السير الحسن لمجرياتها"، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان لقيادة الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم وضع "مخطط شامل خاص" بهذا الحدث يرتكز أساسا على "انتشار وحدات الدرك الوطني عبر كامل إقليم الاختصاص، من خلال وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة، وتكثيف دوريات المراقبة المدعمة لاسيما بالأسراب الجوية للدرك الوطني، بغية تسهيل حركة المرور خاصة عبر المحاور والطرق المؤدية إلى مراكز الامتحانات، والتواجد الدائم بمحيطها لبث الطمأنينة والسكينة بأماكن تواجد الممتحنين".

كما يتمحور هذا المخطط حول "تأمين مراكز الحفظ ثم مرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع الامتحانات على المراكز حيث سيتم تأمين مراكز الامتحانات، مع مرافقة وحماية نقل أوراق الإجابات إلى مراكز التجميع والإغفال، وبعدها إلى مراكز التصحيح"، يضيف البيان.

وأشار المصدر ذاته، أن فرق حماية الأحداث ستقوم بمرافقة الممتحنين من خلال تواجدهم بـ "محيط ومداخل مراكز إجراء الامتحانات من أجل تقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم".

وبهذه المناسبة تتمنى قيادة الدرك الوطني التوفيق والنجاح لكل الممتحنين، وتضع تحت تصرفهم كل قنوات الاتصال المتاحة ألا وهي "الرقم الأخضر 10.55 وصفحة "طريقي" على موقع فيسبوك وموقع الشكوى المسبقة ppgn.mdn.dz من أجل التبليغ وكذا الاستعلام أو طلب يد المساعدة".