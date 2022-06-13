فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، ببلدية مدريسة، في تيارت، تحقيقا مع شخصين يعملان بقصابة، حول حادثة إصابة 11 شخصا بتسمم غذائي نتيجة استهلاكهم دجاجا مشويا فاسدا، اقتنوه من محل تجاري.

وذكر بيان مصالح الدرك الوطني بأن الحادثة وقعت عندما تلقت الفرقة مكالمة هاتفية مباشرة عند استقبال العيادة المتعددة الخدمات ببلدية مدريسة، 11 شخصا تعرضوا لتسمم غذائي، تشكلت دورية تنقلت إلى العيادة للوقوف على الحالة الصحية للمصابين، حيث أكد أحدهم بأنه اقتنى دجاجا مشويا من محل تجاري يقع بشارع هواري بومدين ببلدية مدريسة، بعد مداهمته من طرف عناصر الدرك الوطني، تبين أنه مختص في بيع اللحوم ولا يملك صاحبه شهادة اعتماد صحي، فضلا على ممارسته تجارة خارج موضوع السجل التجاري باستعمال آلة شواء، إضافة إلى عدم احترامه لشروط النظافة والصحة. بعد معاينة المواد المحجوزة من طرف الطبيبة البيطرية لدائرة عين كرمس، المتمثلة في 31 دجاجة مشوية وأزيد من 168 كلغ من اللحوم البيضاء وما يفوق قنطار من الديك الرومي ونصف كلغ من أحشاء الدجاج، أتلفت كلها بمركز الردم التقني ببلدية عين الذهب.

من جهة أخرى، تمكن أعوان قمع الغش، في خرجة ميدانية، ببلدية حاسي مماش بمستغانم، من حجز 63 كلغ من اللحوم الحمراء، 55 كلغ من لحوم الدواجن، 03 كيلوغرامات من المرقاز، 01 كلغ من اللحم المفروم و20 كلغ من أحشاء الدواجن المذبوحة، غير صالحة للاستهلاك البشري، موضوعة في ظروف غير صحية، بدون فحص بيطري وبدون وسم، حيث تم تحرير محضر متابعة قضائية ضد المخالفين وتغيير اتجاه المحجوزات إلى الاستهلاك الحيواني.