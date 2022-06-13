أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بسيدي عبد الرحمان، في تيارت، بأفراد شبكة مختصة، يستغلون الظلام لتنفيذ عمليات سرقة المواشي من على مركبات نقل المواشي وهي تسير.

ووفق بيان مصالح الدرك الوطني، فإن عملية توقيف شخصين من الشبكة، جاء إثر تلقي معلومات، مفادها تعرض أحد الموالين لسرقة الماشية، أين تم وضع خطة محكمة، مكنت من الإطاحة بأفراد هذه الشبكة الذين نفذوا عملية السرقة على مستوى الطريق الوطني رقم 111 الرابط بين ولايتي تيارت والبيض، بتجميع رؤوس الماشية المسروقة والمرمية على الطريق في مركبة من نوع " تويوتا هيليكس"، تم استرجاعها وتسلميها للضحية، وقدم الموقوفان أمام الجهات القضائية بمحكمة فرندة، حيث أودع أحدهما الحبس المؤقت فيما تم وضع الآخر تحت الرقابة القضائية، كما تم حجز المركبة المستعملة في السرقة.

وقبل سنوات كانت فرقة للدرك الوطني أوقفت أفراد شبكة ضبطوا في "حالة تمارين" لسرقة الماشية من شاحنة وهم على متن سيارة في حادثة طريفة.

في ذات السياق، أدانت محكمة الجنح بتيارت، ثلاثة أشخاص بعامين حبسا نافذا و200 ألف دينار، غرامة مالية لتورطهم في قضية سرقة 7 صناديق نحل.

وأفاد بيان مصالح الدرك الوطني بأن تفاصيل القضية تعود إلى قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية ملاكو، بدورية عبر الطريق الوطني رقم 90، أين لفت انتباههم وجود شخصين يقومان بكسر قفل باب خزان ماء مهجور يستغل في تربية النحل، ووجود شخص ثالث داخل مركبة ينتظرهم، على بعد نحو 10 أمتار، وهذا بدوار سيدي بلقاسم، التابع لبلدية ملاكو، تم توقيف أحدهم فيما لاذ شريكاه بالفرار بعد تدخل أفراد الدرك الوطني، وبعد تكثيف التحريات، تم توقيفهما، وقدم الثلاثة أمام النيابة العامة، بمحكمة تيارت، وفق إجراءات المثول الفوري وصدر في حقهم حكم بالسجن النافذ مع أمر إيداع.