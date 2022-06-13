أمر قاضي الجنح بمحكمة الشلف في اليوم الأخير من امتحانات " البيام"، بإيداع ثلاثة أشخاص من بينهم مشرفة تربوية (ج.م) وموظفة (ها.خ) الحبس المؤقت مع تأجيل محاكمتهما إلى وقت لاحق بتهمة جنحة المساس بنزاهة الامتحانات وتسريب مواضيع الأسئلة عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي فيما تمت إدانة موقوف آخر (ع.ع) بنفس التهمة بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا وتغريمه بـ 10ملايين سنتيم بعد تواصله مع تلميذة كانت بصدد الامتحان في اللغة الفرنسية بإحدى مراكز الامتحان بمدينة الشلف، وحسب بيان صحفي للنيابة فإن الموقوفتين تعملان بأحد مراكز امتحان شهادة التعليم المتوسط بالشطية وقامت إحداهما بإرسال صورة الأسئلة لمادة التربية الإسلامية إلى الأخرى لحل الموضوع لفائدة تلميذ وهو ابن شقيق أحدى المتهمتين حيث تم اكتشاف أمرهما ليتم تقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية الذي أمر مصالح الأمن بالتحقيق وتقديم المتهمتين في إطار المثول الفوري، بينما وجه قاضي الجنح استدعاء مباشر لتلميذين ووليها لحضور جلسة المحاكمة لاحقا .

تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيف في اليوم الثالث من هذا الامتحان شخصين تمت إدانة أحدهما بالحبس النافذ بمحكمة الشلف وتأجيل محاكمة فتاة أخرى بمحكمة تنس إلى 15 جوان الجاري بعد ضبطهما يساعدان تلميذين لحل أسئلة الفرنسية في "البيام".