أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي بحر هذا الأسبوع، بإيداع شخصين رهن الحبس المؤقت واثنين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية عن تهمة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وأفاد بيان صادر اليوم الجمعة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، إنه بتاريخ السابع جوان الجاري وعلى إثر بلاغ مقدم من طرف المسمى (ف. ن) رئيس مركز الامتحان ببلدية سطيل إلى مصالح الضبطية القضائية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمغير مفاده قيام المسمى (ع.ع) نائب بالمجلس الشعبي الوطني بإرسال له ظرف محمول من طرف قائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة تتضمن ورقة إجابة نموذجية لمادة الرياضيات الخاصة بامتحان شهادة التعليم المتوسط لسنة 2022 لابنته المترشحة بذات المركز.

وأضاف البيان إن وكيل الجمهورية أمر بفتح تحقيق ابتدائي خلص إلى توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم ويتعلق الأمر بكل من (ع.ع) نائب بالمجلس الشعبي الوطني و(ب.أ) قائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة و(ق.ك) و (م.ص)، الذين تم تقديمهم أما نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي وتمت إحالتهم على قاضي التحقيق بتهم محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط بواسطة مجموعة من الأشخاص وإساءة استغلال الوظيفة وتحريض الموظفين على استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة.

وبعد السماع للموقوفين تم إيداع النائب بالمجلس الشعبي الوطني وقائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة رهن الحبس المؤقت فيما وضع المتهمين (ق.ك) و(م.ص) تحت نظام الرقابة القضائية.