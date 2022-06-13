تحدث اليوم الجمعة، آلان ميلياتشيو، المستشار التاريخي للمدرب زين الدين زيدان، عن الأخبار التي راجت خلال الساعات الأخيرة الماضية بخصوص إشراف " زيزو" على تدريب باريس سان جيرمان.

وحسب يومية " ليكيب" الفرنسية، فإن ميلياتشيو نفى أي اتصال وتوقيع مرتقب لمدرب ريال مدريد السابق في باريس سان جيرمان واعتبر أن كل هذه الشائعات المتداولة لا أساس لها من الصحة".

كل هذه الشائعات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وفق مستشار زيدان لما يقرب من ثلاثين عامًا الذي قال :" حتى الآن ، أنا الشخص الوحيد المعترف به لتمثيل زين الدين زيدان وتقديم المشورة له، لم يتم الاتصال بي مباشرة مع زين الدين زيدان من قبل مالك باريس سان جيرمان" وأردف: " لست متأكدًا من أن أمير قطر مهتم حقًا بوصول زين الدين زيدان".

وختم: " كما أشك بشدة في أن جلالة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معتاد على المرور عبر الشبكات الاجتماعية أو وسائل الإعلام لإدارة شؤونه واتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل باريس سان جيرمان، لست متأكدًا حتى من أنه مهتم حقًا بوصول زين الدين زيدان."