Le juge d’instruction du pôle économique et financier a ordonné la mise sous mandat de dépôt du directeur général de l’entreprise nationale de transport maritime des voyageurs et d’autres responsables dans le cas de la traversée du navire Bordj Badji Mokhtar 3 de Marseille vers Alger, qui ne comptait que 72 passagers et 25 véhicules, bien qu’il ait une capacité de 1800 passagers et 600 véhicules.

Selon le communiqué du tribunal, les résultats de l’enquête préliminaire ont abouti à des poursuites à l’encontre du directeur général de l’ENMTV (I.K), directeur marketing et logistique et chef d’escale (I.K), directeur commercial (B.K), directeur général adjoint (C.I), responsable de la cellule informatique en charge des réservations (L.F), chef de l’administration générale en France (F.M) et directeur commercial et du directeur d’exploitation d’Algérie Ferries en France (H.A).

Les mis en cause ont été présentés devant le parquet, le 9 juin, qui a décidé de la mise sous mandat de dépôt de trois des prévenus, le DG, le directeur marketing, logistique et chef d’escale et le directeur commercial. Les quatre autres ont été placés sous contrôle judiciaire.