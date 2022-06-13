توج العداء الدولي الجزائري سليمان مولى، باللقب القاري لسباق 800 متر، اليوم الجمعة، بمدينة سان-بيار (جزر موريس)، ليهدي الجزائر ذهبيتها الثانية خلال هذه البطولة الإفريقية لألعاب القوى-2022 (8-12 جوان).

واحتل مولى الصف الأول بتوقيت: 1 د و45 ثا و59ج, متفوقا على الكيني نيكولاس كيبلاغات (1 د و46 ثا و43ج) والبوتسواني تشيبيسو مساليلا (1 د و47 ثا و33ج).

وكان أمين بوعناني قد منح الجزائر الميدالية الذهبية الأولى في هذا العرس القاري، في تخصص 110متر حواجز، أمس الخميس، بزمن 13 ثا و26ج، متقدما على جيريمي لارارودوس من جزر الموريس (13ثا و55ج) والجنوب الإفريقي أنطونيا الكانا (13ثا و59ج)، مقتطعا بذلك تأشيرة التأهل لبطولة العالم-2022 بمدينة أوريغون الأمريكية (15-24 يوليو).

وتتواصل منافسات البطولة الإفريقية لألعاب القوى في موعد سان بيار، بمشاركة حوالي 636 عداء (379 ذكور و257 إناث)، وهي مشاركة قياسية في تاريخ هذه المنافسة القارية وفق الأرقام التي قدمتها الكونفدرالية الإفريقية لأم الرياضات.