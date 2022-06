Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger Ramtane Lamamra a remis un message de la part du président de la République, Abdelmadjid Tebboune à son homologue tunisien Kais Saïed.

Reçu par Kais Saïed au palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a remis un message de la part du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

"Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu vendredi au Palais de Carthage par le Président de la République tunisienne, M. Kais Saied à qui il a remis un message de la part de son frère le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et transmis ses salutations et ses vœux de stabilité et de prospérité pour la Tunisie, et son souci de poursuivre le renforcement des relations fraternelles entre les deux pays et peuples frères", précise le communiqué

"Pour sa part, le Président Kais Saïed a chargé le ministre Lamamra de transmettre ses salutations fraternelles et sa profonde considération à son frère le Président Tebboune, ainsi que sa volonté d'œuvrer, dans un climat empreint de confiance mutuelle totale, à promouvoir, aux plus hauts niveaux, les relations bilatérales séculaires et fraternelles", selon la même source.