توفي لاعب اتحاد الجزائر بلال بن حمودة إثر حادث مرور أليم تسبب في احتراق سيارته، وفق ما نقلت مصادر من النادي العاصمي.

وشارك بن حمودة، أمس الخميس، في مقابلة المنتخب الوطني المحلي ضد نظيره من الكونغو الديمقراطية على ملعب 5 جويلية، وساهم في فوز "الخضر" (3-0) بتسجيله الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء.

ويعتبر صاحب الـ24 عاما من أبناء نادي "سوسطارة" وأحد أبرز اللاعبين في الاتحاد والبطولة الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية.

وبعد سماعها الخبر الأليم، قررت بعثة اتحاد الجزائر، المتواجدة في سطيف تحسبا لمواجهة الوفاق المحلي غدا السبت، العودة إلى العاصمة.