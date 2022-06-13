نزل خبر وفاة لاعب اتحاد الجزائر والدولي مع المنتخب الوطني المحلي، بلال بن حمودة، كالصاعقة، اليوم الجمعة، على الشارع الرياضي الجزائري الذي دخل في حالة صدمة إثر الرحيل "المفاجئ" لأحد أفصل اللاعبين في البطولة الوطنية.

وتهاطلت التعازي من طرف الهيئات والنوادي الرياضية في البلاد على عائلة الفقيد وناديه اتحاد الجزائر.

وأكد نادي "سوسطارة" الخبر الأليم بعد حوالي الساعة من تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدما تعازيه الخالصة لعائلة بن حمودة وراجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما عزت ولاية تيبازة عائلة الفقيد الذي وافته المنية رفقة صديقه في حادث مرور أمس على مستوى الطريق السريع فوكة اتجاه الدواودة.

من جهتها، بعثت اللجنة الأولمبية الجزائرية رسالة تعزية جاء فيها "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الفقيد بلال بن حمودة، لاعب فريق اتحاد العاصمة لكرة القدم والمنتخب الوطني المحلي ´A، سائلين الله عز وجل ان يتغمده برحمته الواسعة في فسيح جناته، ويلهم ذويه ورفقائه في النادي جميل الصبر والسلوان".

ويعثت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رسالة تعزية جاء نصها على النحو التالي:

بدورها كتبت وزارة الشباب والرياضة على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك": "بمزيد من الآسى والحزن تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله بلال بن حمودة، لاعب المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، طيب الله ثراه وأكرم مثواه، أمام هذه الفاجعة الأليمة يتقدم وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، بخالص التعازي وصادق المواساة، إلى عائلة الفقيد وذويه، والأسرة الرياضية عامة وإلى زملاءه ولعائلة كرة القدم راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن السلوان".

بدورهم عبر العديد من اللاعبين الدوليين الجزائريين سواء في المنتخب الأول أو المحلي عن حزنهم إثر وفاة بن حمودة وذلك بالترحم عليه عن طريق منشورات على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، منهم إسلام سليماني، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح، جمال بلعمري، هشام بوداوي، سفيان بن بدكة، عز الدين دوخة، الياس شتي، محمد الأمين توقاي، عبد القادر بدران، الطيب مزياني، يوسف عطال، فريد الملالي، حسام الدين غشة، آدم زرقان، حسام الدين ميريزيق، نوفل خاسف وآخرون.

وقدمت العديد من الأندية في الجزائر تعازيها بفقدان اللاعب الدولي الذي سجل هدفه الأخير، أمس الخميس، رفقة المنتخب الوطني المحلي في شباك الكونغو الديمقراطية على ملعب 5 جويلية.