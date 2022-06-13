سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية سكيكدة، اليوم الجمعة، مفقودين في كل من شاطئ بن زويت وتمنارت.

الغريق الأول يبلغ من العمر 17 سنة وينحدر من عين كرشة في ولاية أم البواقي، أما المفقود الثاني يبلغ من العمر 24 سنة وينحدر من ولاية قسنطينة، جيث تتواصل عملية البحث من قبل غطاسي وأعوان الحماية المدنية إلى حد كتابة هذه الأسطر.

من جهة، أخرى تمكن مواطنون من إنقاد غريق من الموت بعدما تمكنوا من إخراجه من الماء بشاطئ بن زويت.

وقد فقد الشبان في الوقت الذي أطلقت الحماية المدنية بالتنسيق مع الشرطة عملية تحسيس عبر شواطئ الولاية بعدم المغامرة بسبب هيجان البحر.