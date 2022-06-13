تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأرزيو وهران من توقيف أربعة منظمين لرحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر،

وجاءت هذه العملية اثر معلومات وردت لذات المصالح مفادها وجود أربعة أشخاص ينحدرون من ولاية وهران يقومون بتدبير رحلات للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر انطلاقا من شواطئ وهران نحو الضفة الأخرى.

وقامت ذات المصالح بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بأرزيو بحجز قارب للنزهة مزود بمحرك بقوة 150 حصان بخاري وسيارة سياحية و15 صفيحة بنزين بسعة 30 لتر.

وفور الانتهاء من التحقيق، سيتم تقديم الموقوفين الأربع الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة، على الجهات القضائية المختصة